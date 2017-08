Odessa GP, inarrestabile Kolss: occupa le prime cinque posizioni, vince Kononenko

Non ci si aspettava tanto di diverso, ma il dominio che il Kolss Cycling Team ha messo in pratica all’Odessa Grand Prix raramente si è visto. La formazione ucraina ha monopolizzato come da previsioni la corsa di casa; ma lo ha fatto in maniera ancor più fragorosa di quanto atteso.

La squadra diretta da Andriy Pryshchepa schierava sei atleti; ebbene, cinque di essi sono andati via, staccando tutti gli avversari ben prima di meta gara. E hanno così proseguito fin sul traguardo, occupando dunque tutte le prime cinque piazze della graduatoria di giornata.

A vincere la prova è stato Mykhaylo Kononenko. Il ventinovenne ha conquistato la terza prova stagionale. Con lui sul podio gli altri leader del team, ossia Vitaliy Buts e Oleksandr Polivoda.