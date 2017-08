Damien Gaudin torna tra i professionisti: il francese firma con la Direct Énergie

1 Minuti per leggerlo

Dopo l’esperienza dal 2008 al 2013 con l’allora Bouyegues/Europcar, Damien Gaudin aveva scelto l’approdo nel World Tour con l’AG2R La Mondiale. I suoi tre anni con la compagine savoiarda sono stati tutto fuorché esaltanti; il passista si è così ritrovato nello scorso inverno a spasso, dovendo “accontentarsi” della proposta della Armée de Terre.

Con la maglia della Continental, però, la rinascita. Il non ancora trentunenne ha infilato cinque vittorie fra cui l’affermazione in solitaria alla Tro Bro Léon. Ovvio, dunque, che le squadre professionistiche tornassero a bussare alla sua porta. A fornire le migliori garanzie è stata la Direct Énergie, che ha annunciato il suo ingaggio. Si tratta dunque del ritorno a casa per questo specialista delle corse sulle pietre e dei cronoprologhi.