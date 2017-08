L’australiano Nathan Haas firma un biennale con il Team Katusha-Alpecin

1 Minuti per leggerlo

Il Team Katusha Alpecin annuncia il primo ingaggio in vista della prossima stagione. La formazione di matrice russa ma di licenza svizzera ha messo sotto contratto per il 2018 e il 2019 Nathan Haas; l’australiano giunge dal Team Dimension Data, per cui ha gareggiato nelle ultime due stagioni.

In merito al cambio di casacca, il ventottenne ha dichiarato: «Sono felice di aver firmato per questo team. Ho già raggiunto buoni risultati ma voglio continuare a migliorare. Il modo in cui la Katusha-Alpecin gareggia mi è sempre piaciuto».

Il general manager José Azevedo aggiunge: «Nathan porterà al team la sua forza sia nelle classiche delle Ardenne che nelle corse di una settimana. È un corridore che va bene su tutti i terreni e con il suo spunto veloce potrà regalare tanti successi alla squadra».