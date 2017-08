Philippe Gilbert continua alla Quick-Step, ha firmato per due anni

Il 35enne belga Philippe Gilbert continuerà ad essere un corridore della Quick-Step Floors anche in futuro: il 35enne vallone, arrivato quest’anno in squadra con un contratto per una sola stagione, è stato protagonista di un’annata favolosa che lo ha visto vincere il Giro delle Fiandre con una straordinaria azione partita a 55 km dall’arrivo, l’Amstel Gold Race e la Tre Giorni di La Panne. Philippe Gilbert ha quindi rinnovato il contratto con il team di Patrick Lefévère per altre due stagioni: «Sono super felice di continuare per altri due anni alla Quick-Step Floors! Sono sicuro di essere ancora in grado di vincere grandi corse e mi giocherò le mie opportunità: sarebbe un sogno vincere corse come la Parigi-Roubaix o la Milano-Sanremo».