Tour de l’Ain 2017

Si parte da Bourg-en-Bresse, per un prologo di 4 km: dopo una prima tappa interessante, con un circuito finale a Trévoux che stuzzicherà gli attaccanti, e una tappa per velocisti a Saint-Vulbas, si comincerà a fare sul serio dalla terza frazione, una tappa di media montagna da Lannieux ad Oyonnax con 5 GPM, l’ultimo che scollina a 4 km dall’arrivo. Decisiva dunque l’ultima tappa, che è anche la più corta (ma tutte le frazioni non superano i 150 km), da Lélex a Culoz: 110 km passando da Côte de Champfromier, Col de Berentin e soprattutto dal Col du Grand Colombier, che scollina a 21 km dal traguardo. Sarà senz’altro corsa all’arma bianca.

La partecipazione è abbastanza qualificata: oltre alle formazioni francesi ci sono la Lotto NL, la Wanty – Groupe Gobert e l’Androni Giocattoli. Si presenta col numero uno e come favorito Thibaut Pinot (FDJ), ma sarà accompagnato dal talentino David Gaudu che potrebbe giocare nel ruolo di co-capitano. L’avversario principale sarà Steven Kruijswik (Lotto NL), alla ricerca della buona gamba per la seconda parte della stagione. Se le gambe dell’olandese risulteranno ancora imballate, altri possibili rivali risulteranno Guillaume Martin (Wanty), Maxime Bouet e Brice Feillu (Fortuneo), Julien Loubet (Armée de Terre), Hubert Dupont (Ag2r) e gli Androni Rodolfo Torres e Mattia Cattaneo. L’altra stella presente in corsa è Nacer Bouhanni (Cofidis), voglioso di ritrovare il feeling con la vittoria dopo un Tour molto deludente; possibili avversari, a seconda della difficoltà della tappa, saranno Marco Benfatto e Francesco Gavazzi per l’Androni, altrimenti Juan José Lobato (Lotto NL), Samuel Dumoulin (Ag2r) e anche Danilo Napolitano (Wanty)