La Vuelta omaggia Alberto Contador: il madrileno correrà con il numero 1

Gli organizzatori della Vuelta a España, per bocca del direttore generale Javier Guillén, hanno deciso di omaggiare Alberto Contador. Il madrileno, come annunciato ieri, terminerà la sua lunga e gloriosa carriera al termine della prova spagnola; e lo farà indossando il dorsale numero 1. Sfruttando l’assenza del detentore del titolo Nairo Quintana, sarà dunque il capitano della Trek-Segafredo ad aprire la lista dei 198 in gara.

E, curiosamente, sarà la prima volta in cui avrà tale numero; nelle edizioni successive ai suoi trionfi, ossia 2008, 2012 e 2014, Contador è sempre stato assente. Queste le parole di Guillén: «Il fatto che Alberto Contador abbia scelto la Vuelta e la Spagna per terminare la sua carriera da professionista è un onore per noi. Vogliamo ringraziarlo, di cuore, per la generosità che ha sempre mostrato come corridore. Alberto è stato, è e sempre sarà nella storia del ciclismo nazionale e internazionale».