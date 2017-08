La Cofidis annuncia il primo rinforzo: si tratta del belga Bert Van Lerberghe

Primo acquisto per la Cofidis, Solutions Crédits in vista della stagione 2018. La formazione del Nord della Francia ha comunicato l’arrivo, per le prossime due annate, di Bert Van Lerberghe, che aumenterà dunque la già folta colonia belga. Il ventiquattrenne proviene dalla Sport Vlaanderen-Baloise per cui ha militato nelle ultime tre stagioni.

Per lui, quest’anno, il salto di qualità con il secondo posto alla Ronde van Overijssel, il quinto alla Nokere Koerse, il dodicesimo alla Gand-Wevelgem e due quarti posti parziali al Tour of Oman e al Tour du Luxembourg. Il neoarrivato ha dichiarato: «Ho in mente le classiche fiamminghe e voglio fare del mio meglio per aiutare il team a raggiungere i traguardi che si merita. Possiedo un buono spunto allo sprint ma sono fatto per il pavé».