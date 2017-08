Primo acquisto per la Quick Step Floors: arriva il giovane Narvaez

In attesa di rivelare il nuovo main sponsor e dopo l’annuncio dei prolungamenti con Alaphilippe, Gaviria Gilbert, Jungels e Richeze, la Quick Step Floors ha comunicato il primo ingaggio in vista della prossima stagione. La formazione belga ha ufficializzato l’approdo di Jhonatan Narvaez, uno dei più promettenti corridori del panorama under 23.

L’ecuadoriano, che ha siglato un contratto triennale, è un ventenne capace di ben figurare su molti terreni. Tra gli juniores ha fatto segnare il nuovo record mondiale dell’inseguimento individuale su pista. Si è poi dedicato alle prove su strada, dove ha affinato le prestazioni in salita. Quest’anno gareggia per la statunitense Axeon Hagens Berman con cui ha vinto la classifica al Circuit des Ardennes e una tappa al Tour of the Gila.

Il giovane ha dichiarato: «Sono diventato ciclista da giovane grazie a mio papà e a mio fratello, entrambi grandi appassionati di ciclismo. Sin da subito ho amato questo sport. Voglio ringraziare tutti quanti mi hanno aiutato in questo lungo cammino che mi ha portato a firmare con questo team. Non tutti ottengono una chance dalla Quick Step Floors, e questo mi rende orgoglioso. Ho due obiettivi a lungo termine: indossare la maglia di leader in un grande giro e vincere la Liège-Bastogne-Liège, di cui mi sono innamorato quest’anno disputandola tra gli under 23».