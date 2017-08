Evoluzione delle scommesse sportive, in Italia dal calcio al ciclismo ormai si gioca su tutto

Nella passata stagione sportiva si è confermato il trend positivo che riguarda le scommesse sportive on line che con il passare del tempo stanno sempre di più entrando nella cultura popolare del nostro paese e che consentono agli appassionati italiani di poter dare sfogo alla loro passione in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Negli ultimi cinque anni sempre più compagnie di gaming straniere di prim’ordine hanno deciso di investire nel nostro paese in quanto il mercato del gioco italiano è uno dei più vivi e floridi a livello europeo e probabilmente anche intercontinentale, motivo per il quale sia le aziende italiane che quelle estere stanno investendo capitali importanti nel nostro mercato dando visibilità e consapevolezza agli utenti che vogliono giocare in modo responsabile e legale.

Alla fine dell’ultima stagione – leggendo i dati forniti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, ente che gestisce e controlla il gioco legale in Italia – si può notare che la crescita rispetto allo stesso periodo della passata stagione è di circa il 27% positivo con un giocato complessivo che sfiora i tre miliardi di euro ed un ritorno ai giocatori pari al 92% ed un utile netto per lo stato del 22% sull’8% rimasto come saldo tra le giocate e le vincite degli utenti finali. Nel nostro immaginario le scommesse sono collegate principalmente al calcio, sport che traina una buona fetta del mercato con oltre il 70% del totale scommesse, ma negli ultimi anni sono cresciute molto le scommesse su tennis, basket (europeo e NBA), pallavolo e negli ultimi due anni anche sul ciclismo, sport che ha registrato forti sponsorizzazioni da parte delle aziende del gaming per gli ultimi eventi: vedasi ad esempio quel che ha fatto Unibet.it all’ultimo Giro d’Italia con una presenza massiccia durante tutta la manifestazione anche con spot televisivi.

Tutto questo interesse generato su differenti sport è stato chiaramente convertito in centinaia di migliaia di scommesse settimanali che si ripetono con frequenza costante; per poter effettuare le proprie scommesse sportive cercando di limitare le sconfitte il più possibile oggi gli scommettitori stanno diventando specializzati nello studiare i pronostici, cosa che non è la più semplice che si possa fare, come magari è possibile pensare. Per studiare al meglio un pronostico bisogna seguire un metodo e creare una struttura di analisi che consenta di verificare al meglio tutte le variabili in campo per l’esito di una partita o un evento sportivo come ad esempio la classifica, stato di forma degli atleti, squalifiche, previsioni meteo, turno precedente e turno successivo, umore della squadra o dell’atleta e tutte le possibili variabili sensibili all’attenzione umana.

Ovviamente per fare tutto ciò non è sempre facile reperire tutte le info necessaire e metterle insieme per poterle interpretare nel modo corretto e per questo sono nati dei portali web che aiutano gli utenti nelle loro scelte ce ne sono di professionali e di meno professionali e tra i migliori possiamo citare Bonusvip che ogni giorno propone decine di pronostici calcio e pronostici sportivi studiati da quotisti professionisti e propone anche delle interessanti schedine del giorno già compilate per dare un aiuto in più ai suoi utenti finali ai quali viene sempre ricordato di effettuare le proprie giocate in maniera responsabile per lasciare che il gioco resti tale e che non si tramuti in una dipendenza.