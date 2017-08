Tour of Szeklerland, volata vincente di Mager. Secondo Tanovitchii, che resta leader

1 Minuti per leggerlo

La prima frazione in linea del Tour of Szeklerland si è disputata fra Covasna e Odorheiu Secuiesc sulla distanza di 160.8 km. Ad imporsi nello sprint fra una quindicina di elementi è stato Christian Mager; per il tedesco della Hrinkow Advarics si tratta della prima affermazione stagionale.

Battuti, nell’ordine, il moldavo Nicolae Tanovitchii (Tusnad Cycling Team), l’ungherese Attila Valter (Cube-Csömör), l’austriaco Markus Kopfauf (WSA-Greenlife), il moldavo Maxim Rusnac (Team Differdange-Losch), l’ucraino Sergiy Gretchyn (TCOP Mykaylov), il rumeno Daniel Crista (Steaua Bucarest), il moldavo Cristian Raileanu (Team Differdange-Losch), l’austriaco Andreas Hofer (Hrinkow Advarics) e l’ungherese Gergely Kiss (Epronex Bikes Hungary).

In classifica continua a comandare Tanovitchii; ora il suo margine su Mager è di 2″ mentre Crista insegue a 8″. Domani in programm ala Odorheiu Secuiesc-Miercurea Ciuc di 169.3 km.