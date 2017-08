Ian Boswell sarà il primo americano a correre per il Team Katusha

Il Team Katusha-Alpecin continua a muoversi sul ciclomercato per creare una formazione di più ampio respiro internazionale rispetto al passato: dopo l’ingaggio dell’australiano Nathan Haas, oggi è stato annunciato quello del 26enne Ian Boswell che sarà il primo americano nella storia del team di matrice russa. Boswell arriva da cinque stagioni al Team Sky in cui non conquistato vittorie ma ha messo in luce buone qualità in montagna e vanta una partecipazione al Giro d’Italia e due alla Vuelta a España: quest’anno Boswell (che ha firmato per due anni) è stato quinto al Tour of California e sesto alla Settimana Coppi e Bartali.