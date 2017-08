La Boels-Dolmans trionfa nella cronosquadre di Vårgårda

1 Minuti per leggerlo

Per il secondo anno di fila la Boels-Dolmans di aggiudica la cronometro a squadre di Vårgårda, prova inserita nel calendario del Women’s World Tour. Il team olandese schierava Chantal Blaak, Karol-Ann Canuel, Amalie Dideriksen, Christine Majerus, Amy Pieters e Anna Van der Breggen: le atlete si sono confermate le più forti passando in testa a tutti i rilevamenti intermedi e hanno chiuso la prova di 42.5 chilometri con un tempo di 52’39”.

In seconda posizione, staccata di soli 13″, si è piazzata un’ottima Cervélo-Bigla che ha confermato il piazzamento ottenuto in Svezia l’anno scorso ma nell’ultimo tratto è riuscita addirittura a recuperare qualche secondo alla corazzata olandese. Il podio è stato completato dalla Canyon-SRAM di Elena Cecchini che ha chiuso con un distacco di 51″ dalle vincitrice: delusione per il Team Sunweb che ha chiuso solamente al quarto posto a 1’23”, quinta a 2’08” è arrivata invece la Wiggle High5 che schierava Giorgia Bronzini nel suo sestetto.

Le tre squadre italiane in gara hanno tutte concluso la prova fuori dalle prime 10 posizioni: la BePink-Cogeas è arrivata dodicesima, la Alé-Cipollini quattordicesima mentre la Servetto-Giusta si è piazzata in diciottesima posizione.