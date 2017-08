Il veterano Mathew Hayman rinnova il contratto con la Orica-Scott

Uno dei più esperti atleti del plotone internazionale proseguirà almeno per un’altra stagione. La Orica-Scott ha infatti annunciato il rinnovo per il 2018 di Mathew Hayman; il trentanovenne, in rosa con il team dal 2014, continuerà ad essere la guida in corsa per i più giovani compagni.

Il vincitore della Paris-Roubaix 2016 ha affermato: «Sono felice di continuare con questo team, che considero casa mia. Ogni hanno il gruppo continua a migliorare e non vedo l’ora di pedalare nelle classiche della prossima stagione».

Il direttore sportivo Matt White ha aggiunto: «Siamo un team con molti giovani atleti per cui è fondamentale avere ancora l’esperienza di Mathew. I più giovani hanno bisogno di tempo per crescere e, quando hai in squadra un veterano capace di vincere la Roubaix dopo 15 tentativi, è un ottimo esempio di come si debba continuare a lavorare»