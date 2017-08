Czech Cycling Tour: Bennett vince in volata la seconda tappa, quarto Fortin

Epilogo in volata nella seconda tappa del Czech Cycling Tour: sul traguardo di Frydek-Mistek, caratterizzato da un fondo in pavé, il più veloce è stato l’irlandese Sam Bennett. Il 26enne della Bora-Hansgrohe ha conquistato la sua quarta vittoria nella stagione 2017 precedendo gli sloveni Jan Tratnik e Rok Korosek. Buon piazzamento in quarta posizione per l’italiano Filippo Fortin che si è lasciato alle spalle Pascal Ackermann, ottavo posto invece per l’altro italiano Enrico Barbin della Bardiani-CSF. Con l’abbuono per la vittoria di tappa Sam Bennett è balzato anche in testa alla classifica generale strappando la maglia al polacco Pawel Cieslik.