Aru e Froome attaccano, ma l’Astana Expo Criterium è di Clancy su Marini

È stata gara vera ad Astana dove oggi si è disputato l’Expo International Criterium con la presenza di alcuni corridori di primissimo piano tra cui Fabio Aru e Chris Froome, nonostante manchi una sola settimana al via della Vuelta a España. Il veloce circuito nella capitale kazaka ha portato ad una gara molto aggressiva e ricca di scatti: a tre giri dalla conclusione è uscito dal gruppo Chris Froome, subito dopo ci ha provato Fabio Aru ma nessuno è riuscito a fare la differenza.

Il criterium di Astana si è quindi concluso in volata ed a prevalere è stato il britannico Ed Clancy (JLT Condor)che ha fatto valere le proprie qualità una prova simile ad una gara su pista. Secondo posto in rimonta per Nicolas Marini della Nippo-Vini Fantini che si è fatto sorprendere un po’ indietro all’ultima curva, terzo invece si è piazzato l’australiano Scott Sunderland.