Quinta stagionale per Alan Banaszek: il polacco fa suo il Memorial Henryka Lasaka

Continua a fare incetta di vittorie Alan Banaszek. Il diciannovenne sprinter della CCC Sprandi Polkowice ha esultato per la quinta volta in stagione; oggi il promettente corridore ha conquistato, ovviamente in volata, l’edizione 2017 del Memorial Henryka Lasaka. Al termine dei 165 km di Sucha Beskidzka il nativo di Varsavia ha avuto la meglio sui connazionali Sylwester Janiszewski (Wibatech 7R Fuji) e Artur Detko (Domin Sport).

A seguire in top ten si sono classificati il bielorusso Siarhei Papok (Minsk Cycling Club), l’ucraino Andriy Kulyk (Kolss Cycling Team), il tedesco Carlos Ambrosius (LKT Team Brandenburg), i cechi della Topforex-Lapierre Dominik Neumann e Roman Lehky e i lettoni della Rietumu Banka Riga Viesturs Luksevics e Armands Becis.