Aristóbulo Cala vince la Vuelta a Colombia 2017; Tommassini quinto nell’ultima tappa

A Pereira si è conclusa oggi l’edizione numero 67 della Vuelta a Colombia ed a festeggiare il successo finale è stato Aristóbulo Cala: il 27enne colombiano della Bicicletas Strongman è al primo grande successo della carriera e qui è riuscito ad impadronirsi della maglia di leader al termine della quarta tappa e non l’ha più lasciata fino alla fine. In seconda posizione ha chiuso Alex Cano staccato di 2’04”, terzo posto per Juan Pablo Suárez con un distacco di 2’09”; il primo degli stranieri è stato l’ecuadoriano Jonathan Caicedo che ha sfiorato il podio chiudendo quarto a 2’19”, “solo” nono il tre volte campione Oscar Sevilla.

Oggi nella dodicesima ed ultima tappa l’epilogo è stato in volata con la Manzana Postobón che ne ha piazzati due sul podio di giornata: il 29enne Juan Pablo Villegas ha conquistato il successo, terzo posto invece per Luis Carlos Chia; in mezzo a loro si è piazzato il campione panamericano Nelson Andrés Soto che ha visto sfuggire il quarto successo in questa Vuelta a Colombia 2017. Da segnalare l’ennesimo buon piazzamento di Fabio Tommassini: il 26enne della D’Amico-Utensilnord