Colorado Classic, ultima tappa a Räim; Canola 4° con rabbia. La generale a Manuel Senni

L’ultima tappa del Colorado Classic, disputata in circuito a Denver sulla distanza di 120.1 km, si è conclusa con una volata. Foriera di polemiche, perché il vincitore, l’estone Mihkel Räim, ha deviato leggermente dalla sua traiettoria andando a chiudere verso un rivale, ossia l’azzurro Marco Canola.

La mossa del corridore della Israel Cycling Academy pare voluta ma non passibile di squalifica; e così l’ha ritenuta la giuria, permettendo quindi al baltico di esultare per la terza volta in stagione. Secondo posto per lo statunitense Travis McCabe (UnitedHealthcare) che, a sua volta, ha ostacolato, in questo caso con meno vigoria, il messicano José Alfredo Rodríguez (Elevate-KHS), giunto infine terzo.

Quarto posto dunque per un Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) arrabbiato, che taglia il traguardo protestando vibratamente contro la mossa di Räim. A seguire si sono classificati l’australiano Joe Lewis (Holowesko-Citadel), gli statunitensi della Cannondale-Drapac Taylor Phinney e Alex Howes, il canadese Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), lo statunitense Kiel Reijnen (Trek-Segafredo) e l’azzurro Manuel Senni (BMC Racing Team).

È proprio il romagnolo, prossimo rinforzo della Bardiani CSF, che conquista, con merito, la graduatoria finale. Per l’ex corridore della Colpack si tratta della prima vittoria da professionista, giunta dopo una stagione più che positiva. Con lui salgono sul podio finale il rumeno Serghei Tvetcov (Jelly Belly p/b Maxxis) e Alex Howes, staccati rispettivamente di 15″ e 31″.

A seguire hanno terminato gli statunitensi Taylor Eisenhart (Holowesko-Citadel) a 33″, Peter Stetina (Trek-Segafredo) a 44″, Sepp Kuss (Rally Cycling) a 1’05” e Brent Bookwalter (BMC Racing Team) a 2’16”; ottavo posto a 2’19” per lo spagnolo Miguel Ángel Benito (Caja Rural-Seguros RGA), nono a 2’21” per il norvegese Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) e decimo a 2’22” per Travis McCabe.