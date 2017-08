Colorado Classic, Senni 2° e si prende la maglia. Tappa a Tvetcov, nei 10 Canola e Conti

Prima vittoria stagionale per Serghei Tvetcov. Il rumeno ex Androni e ora in forza alla Jelly Belly p/b Maxxis ha fatto sua la terza tappa della Colorado Classic, disputata a Denver sulla distanza di 130 km. In un percorso con due gpm nella parte centrale il ventottenne si è involato assieme a Manuel Senni; i due hanno collaborato fino al finale, quando Tvetcov ha avuto la meglio su uno stremato romagnolo, con tanto di 1″ di ritardo.

La prima parte del gruppo è giunta a 54″, con Travis McCabe (UnitedHealthcare) che ha regolato Marco Canola (Nippo-Vini Fantini), Kiel Reijnen (Trek-Segafedo), Brent Bookwalter (BMC Racing Team), Alex Howes (Cannondale-Drapac), l’altro azzurro Valerio Conti (UAE Team Emirates), lo spagnolo Miguel Ángel Benito (Caja Rural-Seguros RGA) e l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Axeon Hagens Berman).

Grazie alla prestazione odierna, Senni balza in vetta alla generale con 15″ su Tvetcov e 31″ su Howes. L’ultimo appuntamento, sempre nella capitale dello stato, si disputerà in circuito sulla distanza di 120.1 km.