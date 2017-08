Il Movistar Team ufficializza i convocati per la Vuelta: c’è Betancur

1 Minuti per leggerlo

Dopo la preselezione di fine luglio, il Movistar Team ha svelato le carte, comunicando i nove nomi che saranno in gara alla Vuelta a España. Dopo tanti anni lo squadrone navarro non giunge nella corsa di casa con l’obiettivo di conquistare la classifica generale. Questo perché chi doveva essere il leader, vale a dire Alejandro Valverde, ha concluso anzitempo la stagione nella brutta caduta nel prologo del Tour de France. Nairo Quintana, invece, dopo gli obiettivi non centrati a Giro d’Italia e Tour de France, si dedicherà ad altre prove.

La compagine di Eusebio Unzué si affiderà dunque agli spagnoli Jorge Arcas, Rubén Fernández, Daniel Moreno, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas e Marc Soler, al colombiano Carlos Betancur, all’ecuadoriano Richard Carapaz e il portoghese Nelson Oliveira.

Sarà interessante vedere il rendimento dei giovani Carapaz e Soler sulle tre settimane; i due, dopo aver mostrato ottimi numeri nelle corse di una settimana, si testeranno senza pressioni in un grande giro. Dove godranno di libertà anche un talento come Betancur, sempre alla ricerca del rilancio, e il solido Fernández, quest’anno apparso meno convincente del 2016.