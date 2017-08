Tempo di rinnovo per Iljo Keisse, Christian Knees e Michael Hepburn

La pianificazione della squadra per la prossima stagione passa anche attraverso i rinnovi di contratto e varie squadre hanno fatto annunci in tal senso. Il 36enne tedesco Christian Knees ha messo la propria firma su un prolungamento del contratto con il Team Sky per altre due stagioni: quest’anno Knees ha disputato il Tour de France al fianco di Chris Froome facendo un ottimo lavoro in pianura.

Dieci anni di meno, rispetto a Knees, per l’australiano Michael Hepburn che anche lui resterà per altri due anni nella sua squadra attuale, la Orica-Scott. Ottimo passista e pistard, Hepburn sta iniziando a concentrarsi esclusivamente sul ciclismo su strada e da lui la squadra si aspetta miglioramenti nei prossimi anni: gli obiettivi dovrebbero essere le classiche del nord mentre nelle corse a tappe si metterà a disposizione dei compagni.

Chiudiamo la panoramica sui recenti rinnovi con quello del 34enne fiammingo Iljo Keisse che resterà alla Quick-Step Floors almeno fino a tutta la stagione 2019. Keisse metterà la sua esperienza al servizio dei più giovani e le sue gambe al servizio dei vari capitani.