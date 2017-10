L’olandese Arvin De Kleijn vince la Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Volata doveva essere e volata è stata nell’ultima corsa europea della stagione, la Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen: la vittoria è andata all’olandese Arvin De Kleijn della Baby-Dump Cycling Team che è riuscito a beffare tutti i favoriti ed a conquistare la sua terza vittoria stagionale in una corsa UCI. Per la Baby-Dump è la seconda vittoria del 2017 in gare di categoria 1 dopo il recente successo di Kers nella prima tappa del Tour of Iran.

Nella prima parte di corsa ci sono stati diversi attacchi, ma nessuna fuga vera e propria: a poco meno di 80 chilometri dal traguardo, però, si è formato in testa alla un drappello di ben 14 corridori, compreso il campione uscente Roy Jans, che è riuscito a prendere due minuti di vantaggio sul plotone tirato dalla Sport Vlaanderen-Baloise e dalla Roompot.

Il ricongiungimento è avvenuto a circa due chilometri dall’arrivo ed a quel punto è stata volata. Il 23enne Arvid De Kleijn è riuscito a precedere il connazionale Coen Vermelfoort, terzo posto per il belga Timothy Dupont, in quarta posizione s’è piazzato Robin Stenuit mentre Roy Jans ha ancora avuto la forza di cogliere una quinta piazza dopo la fuga precedente.