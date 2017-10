Niente offerte da Professional per Roy Jans: il belga si accasa alla Cibel-Cebon

1 Minuti per leggerlo

Una vittoria e altri diciotto piazzamenti tra i migliori dieci. Questo è il bottino 2017 di Roy Jans, ventisettenne velocista belga della WB Veranclassic. Il quale, nonostante tali risultati, non è stato confermato per il 2018 dalla compagine Professional, non ricevendo neppure proposte soddisfacenti da altre formazioni del secondo scalone internazionale.

L’ex corridore della Wanty è così stato costretto ad accettare la proposta di un sodalizio Continental, per quanto ambizioso. Come confermato da Gaspard Van Peteghem a Directvélo, la destinazione di Jans sarà la Cibel-Cebon. Il team manager ha così commentato il movimento: «Si tratta di un elemento di qualità. Quando ho saputo che era ancora senza contratto, non ho esitato un attimo a proporgli un’opportunità».