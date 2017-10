Elmi Jumari vince la seconda tappa del Tour de Selangor

I corridori malesi continuano ad essere protagonisti in casa al Tour de Selangor. A vincere la seconda frazione di questa breve gara a tappe è stato Mohd Elmi Jumari, 27enne al primo successo in carriera in una gara riconosciuta nel calendario UCI: Jumari si è imposto in una volata di gruppo compatto al termine della Shah Alam-Dengkil lunga 138.2 chilometri.

In seconda posizione si è piazzato l’indonesiano Projo Waseso, a podio anche il giapponese Kota Sumiyoshi. La generale è rimasta invariata rispetto a quella determinata ieri dalla prima tappa: Muhamad Zawawi Azman continua ad essere il leader di tutte le classifiche (generale, punti, gpm), Azman Zulkifli lo segue a 11″, Ryohei Komori è invece terzo staccato di 22″; attenzione però domani alla terza tappa che prevede due gran premi della montagna ravvicinati nel finale.