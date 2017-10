La Fortuneo-Oscaro definisce il futuro degli stagisti Guernalec e Riou

1 Minuti per leggerlo

La formazione francese Fortuneo-Oscaro guarda al futuro e nella giornata di oggi ha annunciato di aver definitivo la situazione dei due 20enni Thibault Guernalec e Alan Riou che hanno vestito la maglia del team in questo finale di stagione come stagisti. Guernalec, quinto alla Chrono des Nations U23 e ventesimo alla Binche-Chinay-Binche, vivrà un’annata di transizione, finirà gli studi e passerà professionista con la squadra bretone a partire da agosto 2018; Riou invece, protagonista di un ottimo terzo posto al GP d’Isbergues, ha raggiunto anch’esso un accordo per il passaggio al professionismo con la Fortuneo che a differenza del compagno avverrà il 1° gennaio 2019.