Azzurre magnifiche: oro europeo nell’Inseguimento, record italiano e Gran Bretagna disintegrata

Silvia Valsecchi, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Tatiana Guderzo siglano una delle più grandi prestazioni italiane su pista della storia, probabilmente la più grande a livello femminile, all’Europeo su Pista di Berlino: l’Italia si conferma campionessa europea, ma il titolo conquistato a Berlino è enormemente più pesante.

Sia per il tempo, un eccellente 4’17″853″ che surclassa di quasi due secondi il precedente record italiano ottenuto quest’anno ai mondiali di Hong Kong, sia per la cocente sconfitta subita dalla Gran Bretagna, nazionale detentrice del record mondiale, che partiva favorita e schierava due delle autrici di tali record, ossia Katie Archibald ed Elianor Barker, oltre che Manon Lloyd ed Emily Kay. Le britanniche si sono disunite sulla distanza, fermandosi a 4’21″164. Bronzo per la Polonia che col tempo di 4’24″705 ha sconfitto nella finalina la Francia.