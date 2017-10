Prima medaglia italiana all’Europeo su Pista: bronzo per la Confalonieri nell’eliminazione

1 Minuti per leggerlo

Ad anticipare i quartetti azzurri dell’inseguimento nel conseguimento delle medaglie agli Europei su Pista di Berlino è Maria Giulia Confalonieri: la 24enne lombarda si aggiudica il bronzo al termine di una tiratissima prova dell’eliminazione, vinta con facilità dall’olandese Kirsten Wild, che si conferma regina europea della specialità. La Wild, al suo quarto oro europeo, ha nettamente vinto sulla russa Evgenia Agustinas.

Tutt’altro che facile invece la medaglia conseguita dalla Confalonieri, che ha dovuto più volte sprintare per evitare l’eliminazione: tuttavia l’azzurra ha stretto i denti ed è riuscita, con forza ed intelligenza, a conquistare quella che per lei è anche la prima medaglia internazionale da élite, mettendo dietro per ultima la giovane belga Lotte Kopecky.