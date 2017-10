L’Androni-Sidermec ingaggia Luca Chirico e conferma Rodolfo Torres

Dopo una buona stagione nella Continental turca Torku Sekerspor, il 25enne Luca Chirico tornerà a gareggiare in Italia nel 2018: il corridore varesino è infatti il nuovo ingaggio dell’Androni-Sidermec. Quest’anno Chirico ha vinto la seconda tappa del Tour de Serbia dove è stato anche secondo in classifica generale, stesso risultato al Tour of Bihor mentre ha chiuso quinto al Tour of Ankara e ottavo al Tour of Qinghai Lake.

Oltre all’ingaggio di Luca Chirico, la formazione diretta da Gianni Savio ha confermato anche il rinnovo di contratto del 30enne scalatore colombiano Rodolfo Torres che resterà nella formazione piemontese almeno fino a tutta la stagione 2019. Nel 2017 Torres ha vinto il Tour of Bihor proprio davanti al futuro compagno di squadra Chirico.