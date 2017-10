Nippo-Vini Fantini, dal Giappone arriva in organico Sho Hatsuyama

Quarto acquisto per la Nippo-Vini Fantini in vista della stagione 2018. La formazione diretta da Francesco Pelosi ha ovviamente un occhio di riguardo per il ciclismo giapponese ed il prossimo anno, dopo Hiroki Nishimura, entrerà in squadra anche il 29enne Sho Hatsuyama, corridore esperto e che nel 2016 è stato campione nazionale su strada. Negli ultimi cinque anni Hatsuyama ha sempre militato nella Bridgestone-Anchor: quest’anno è stato decimo al Tour de Korea ed ha vinto la maglia di miglior scalatore al Tour of Japan.

Questo il commento di Hatsuyama: «Diventare un corridore professionista in un team europeo è ciò che sognavo sin da bambino. Il contratto con la Nippo-Vini Fantini è un sogno che si realizza. Da Under23 sono già stato in Italia dal 2008 al 2010. So quanto sia difficile arrivare al successo nel ciclismo europeo ma voglio dare tutto per riuscirci. Ringrazio il team Bridgestone-Anchor, i miei compagni e gli sponsor per gli anni passati insieme, mi hanno fatto crescere molto come uomo e come professionista».