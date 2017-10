Altra medaglia per l’Italia a Berlino: Silvia Valsecchi è bronzo nell’Inseguimento

La quarta medaglia dell’Italia ai Campionati Europei su Pista di Berlino porta la firma di Silvia Valsecchi: la 35enne lecchese ha conquistato infatti il bronzo nella prova dell’Inseguimento individuale sulla distanza dei tre chilometri. Nella finale per il terzo posto Silvia Valsecchi ha fermato il cronometro in 3’33″908 ed è riuscita a battere la campionessa del mondo a cronometro Annemiek Van Vleuten di ben due secondi e sei decimi con l’olandese che non è riuscita a ripetersi ai livelli della batteria di qualificazione del primo pomeriggio. Nella sfida per la medaglia d’oro il successo è andato alla favorita britannica Katie Archibald che ha battuto nettamente la rivale polacca Justyna Kaczkowska.