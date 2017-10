Azman vince il Tour de Selangor 2017, ultima tappa a Saleh

Ha preso la testa della classifica vincendo la prima tappa e poi non l’ha più mollata fino alla fine: Muhamad Zawawi Azman ha vinto oggi il Tour de Selangor 2017. Il 23enne del Team Sapura Cycling è riuscito a controllare bene nell’ultima insidiosa tappa: negli ultimi chilometri infatti il gruppo si è allungato e si sono formati dei frazionamenti, ma Azman è riuscito a tagliare il traguardo in scia ai primi in decima posizione riuscendo anche ad esultare per la vittoria finale.

Sul podio finale di questo Tour de Selangor sono salita anche l’altro malese Nik Mohamad Azman Zulkifli, staccato di 21″, ed il giapponese Ryohei Komori che con il nono posto di oggi ha sfiorato il sorpasso chiudendo a 22″ dal vincitore. Nell’ultima tappa la vittoria è andata a Mohd Zamri Saleh, esperto velocista della Terengganu, che ha sopravanzato i giapponesi Kuroeda e Sumiyoshi.