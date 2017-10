Europei su Pista, altra finale per l’Italia con Filippo Ganna nell’Inseguimento

L’Italia si assicura un’altra medaglia ai Campionati Europei su Pista di Berlino: stavolta sono gli uomini a tenere alto l’onore della maglia azzurra con il piemontese Filippo Ganna in quella che è la sua disciplina, l’Inseguimento individuale, che gli ha consegnato un titolo mondiale a Londra nel 2016. Ganna ha coperto i 4000 metri della prova di qualificazione in 4’14″914, secondo miglior tempo a soli 344 millesimi dal portoghese Ivo Oliveira: questa sera i due torneranno in pista per la sfida diretta che vale la medaglia d’oro ed il titolo europeo. La sfida per il bronzo sarà tra il russo Evtushenko ed il tedesco Weinstein.