Ganna Campione Europeo dell’Inseguimento

Filippo Ganna è Campione Europeo dell’Inseguimento individuale. Il piemontese ha messo a segno una gara magistrale a Berlino, e ha battuto il portoghese Ivo Oliveira in rimonta, con un crescendo inarrestabile: in ritardo di un secondo e mezzo rispetto al lusitano nei primi giri, Ganna ha via via aumentato il ritmo, andando a chiudere in 4’15″994 (tempo superiore a quello fatto registrare in qualifica), mentre Oliveira è calato molto alla distanza, e ha pagato alla fine 2″997 (quasi tre secondi), per un tempo di 4’18″991.

Per Ganna è il primo titolo europeo da élite, nel 2016 fu campione continentale Under 23 (sempre nell’Inseguimento individuale) a Montichiari.

Il podio della prova è stato completato dal tedesco Domenic Weinstein, che nella finalina ha battuto il russo Alexander Evtushenko.