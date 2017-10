Japan Cup 2017

La concomitanza con la prima edizione del Tour of Guangxi ha probabilmente tolto un po’ di qualità e quantità al gruppo della Japan Cup. Ai nastri di partenza ci saranno 14 squadre da cinque corridori ciascuna che si traduce in un gruppo composto da appena 70 unità: delle formazione al via quattro sono di categoria World Tour (Cannondale, BMC, LottoNL e Trek), poi ci saranno le Professional Nippo-Vini Fantini e Novo Nordisk ed infine tutte le Continental giapponesi a cui si aggiunge per l’occasione la taiwanese Attaque Team Gusto.

La corsa ha spesso sorriso ai corridori italiani che qui a Utsunomiya si sono imposti addirittura in 14 edizioni sulle 25 disputate: l’ultimo è stato Davide Villella nel 2016 ed il bergamasco tornerà in Giappone partendo con il dorsale numero 1; tra i nomi da seguire la Cannondale-Drapac ha anche l’altro azzurro Davide Formolo che può puntare senza dubbio ad un risultato importante. Nella BMC c’è il rientrante Richie Porte, di nuovo in gruppo dopo l’infortunio al Tour de France, mentre Team LottoNL-Jumbo e Trek-Segafredo possono puntare rispettivamente su Enrico Battaglin e Jasper Stuyven.

Una formazione di buon livello ce l’ha anche la Nippo-Vini Fantini che schiera il due volte vincitore Damiano Cunego ed il vicentino Marco Canola che si è imposto nel criterium che da alcuni anni precede la gara vera e propria. Per le squadre di casa sarà un’occasione irripetibile per mostrare il loro valore, ma le carte migliori da giocarsi sono tutte straniere: la Matrix Powertag punta su José Vicente Toribio, la Kinan Cycling Team ha lo spagnolo Marcos García ed il francese Thomas Lebas.

Nel Team Ukyo invece c’è il forte scalatore spagnolo Óscar Pujol che recentemente ha chiuso secondo alle spalle di Vincenzo Nibali alla Taiwan KOM Challenge. Tra i corridori giapponesi segnaliamo Ryota Nishizono (Bridgestone-Anchor) e Yusuke Hatanaka (Team Ukyo), campioni nazionali il primo a cronometro ed il secondo su strada.