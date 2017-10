La 29enne Lucy Kennedy passa alla Orica-Scott nel 2018

La vincitrice dell’ultimo Tour de l’Ardèche, la 29enne australiana Lucy Kennedy, il prossimo anno vestirà la maglia della Orica-Scott. Dopo aver ottenuto buoni risultati in patria, la ciclista originaria di Brisbane quest’anno ha fatto un salto di qualità che l’ha portata a testarsi per la prima volta in Europa con la nazionale: a inizio anno è stata terza al Campionato Nazionale su strada e quarta alla Cadel Evans Great Ocean Road Race, ai Campionati Oceanici è stata oro a cronometro e bronzo su strada ed a partire dal mese di luglio è sbarcata appunto di Europa dove ha brillato in una corsa altimetricamente molto impegnativa come il Tour de l’Ardèche.