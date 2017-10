La stagione dilettanti termina in bellezza per la Viris: doppietta Moschetti-Cima alla Coppa d’Inverno

19 vittorie, tra le quali un’internazionale (il Circuito del Porto), il campionato italiano under 23, e svariate gare nazionali, nonchè almeno 2 atleti proiettati verso il professionismo: la stagione 2017 della Viris Maserati è stata probabilmente la più fruttuosa di sempre. E si chiude in bellezza, con la tradizionale Coppa d’Inverno di Biassono, quest’anno disputatasi in verità in una situazione di clima ancora mite, che difatti si è conclusa in volata: ha così prevalso il campione italiano Matteo Moschetti, davanti al compagno di squadra Damiano Cima. Per entrambi si trattava dell’ultima gara in Viris: Moschetti passerà al team development della Trek-Segafredo, la Polartec-Kometa, diretto da Alberto Contador ed Ivan Basso, mentre Damiano Cima, così come il fratello Imerio, farà il salto tra i professionisti nella Nippo – Vini Fantini.

Si accontenta stavolta del podio la Colpack, autrice di una gara tutta in rincorsa dei rivali, con la matricola Stefano Oldani che precede il secondo anno Riccardo Verza.