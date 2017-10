Vittoria di Maria Vittoria Sperotto nella Tour of Guangxi Women’s Challenge

Successo italiano nella prima edizione della Tour of Guangxi Women’s Challenge, gara di un giorno abbinata alla corsa maschile e che dal prossimo anno entrerà nel circuito Women’s World Tour. Ad imporsi sul traguardo di Guilin, al termine di una prova lunga 110 chilometri senza particolari asperità, è stata la 20enne Maria Vittoria Sperotto, portacolori della BePink-Cogeas: per lei si tratta del primo trionfo in carriera in una corsa internazionale del calendario UCI.

Come era facilmente prevedibile, la corsa si è conclusa con uno sprint di gruppo compatto. Al secondo e terzo posto hanno chiuso due atlete della Wiggle High5, l’australiana Amy Cure e la britannica Lucy Garner; la top5 è stata completata dalla serba Jelena Eric e dalla croata Mia Radotic, entrambe della BTC City Ljubljana.