Nuovo acquisto per la Axeon Hagens Berman: ecco Thomas Revard

Sesto acquisto per la Axeon Hagens Berman. La formazione diretta da Axel Merckx, che nel 2018 correrà con licenza Professional, ha ufficializzato l’ingaggio di Thomas Revard. Il ventenne proviene dalla CCB Velotooler e, in giugno, ha conquistato il titolo statunitense under 23 dei criterium, arrivando quasi a doppiare l’intero plotone.

Il nativo dell’Indiana spiega: «Raggiungere questo team era un mio obiettivo e poter ora gareggiarvi è un onore. Non vedo l’ora di poter dimostrare il mio talento e di ripagare le attese della dirigenza. Sono inoltre curioso di assaggiare le corse di alto livello, che finora ho solo potuto sognare».