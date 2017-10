Lo statunitense Ty Magner firma un biennale con la Rally Cycling

1 Minuti per leggerlo

La Rally Cycling, formazione statunitense che l’anno prossimo militerà nella categoria Professional, annuncia l’ingaggio di Ty Magner. Il ventiseienne proviene dalla Holowesko-Citadel: quest’anno per lui la vittoria nella prima tappa del Tour of Utah e diverse buone prestazioni nel calendario locale.

Lo sprinter proveniente dalla Georgia sarà uno dei principali leader della formazione e porterà la sua esperienza, avendo gareggiato nel 2016 con la UnitedHealthcare. Il neoarrivato, che ha firmato un contratto biennale, spiega: «La vittoria in Utah mi ha dato molta fiducia, dimostrando che posso superare anche le montagne. Rally Cycling è un programma in continua crescita e l’anno prossimo, con lo sbarco in Europa, sarà molto divertente».

Il responsabile sportivo del team Jonas Carney: «Avevamo puntato Magner da diversi anni. Ma quest’anno è riuscito a dimostrare di poter sprintare contro i migliori e quindi abbiamo deciso di metterlo sotto contratto. Con il passaggio tra le Professional, firmarlo era importante e sarà prezioso in molte occasioni».