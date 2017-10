L’ex pro’ Cédric Vasseur è il nuovo general manager della Cofidis

Al termine di un paio di stagioni in cui i risultati non sono stati quelli sperati, anche in relazione al budget a disposizione, la Cofidis ha deciso di cambiare rotta e di nominare un nuovo general manager: a prendere il posto di Yvon Sanquer, che era in carica dal luglio del 2012, sarà l’ex professionista Cédric Vasseur che proprio nella Cofidis ha militato come corridore dal 2002 al 2005. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, avvenuto a fine 2007, Vasseur è stato per due anni presidente dell’Associazione dei Corridori Professionisti e commentatore tecnico in televisione.

«Ho scelto di affidare la responsabilità della squadra a Cédric Vasseur perché è una persona che conosco bene e ha tutta la mia fiducia. Condividiamo gli stessi valori, le stesse convinzioni. Gli ho proposto una sfida e so che è felice e desideroso di lavorare. Io e lui siamo sulla stessa lunghezza d’onda» ha commentato Thierry Vittu, presidente di Cofidis Compétition.