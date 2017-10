Cambio di maglia per Giorgia Bronzini, nel 2018 sarà alla Cylance

Termina dopo ben cinque anni l’avventura di Giorgia Bronzini alla Wiggle High5: la 34enne velocista piacentina ha fatto parte del team di Rochelle Gilmore fin dall’anno della sua fondazione, il 2013, ma per la prossima stagione ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida. La due volte campionessa del mondo correrà infatti per la Cylance Pro Cycling, formazione diretta da Manel Lacambra: nel 2017 Giorgia Bronzini ha ottenuto una sola vittoria su strada, l’ultima tappa dell’Amgen Tour of California, ma ha sfiorato il titolo europeo finendo seconda alle spalle della sola Marianne Vos.

Oltre all’acquisto di Giorgia Bronzini, la Cylance Pro Cycling ha svelato l’organico al completo per la prossima stagione che potrà contare su altri quattro volti nuovi mentre sono cinque le atlete riconfermate dall’ultimo anno. Tra gli acquisti spicca anche quello della forte statunitense Lauren Stephens che quest’anno ha vinto ben tre prove a cronometro (Chrono Gatineau e tappe al Turingia e all’Ardèche); in arrivo anche la serba Jelena Eric, l’israeliana Omer Shapira (dalla Giusfredi) e l’americana Holly Breck.

Tra le cinque riconfermate ci sono anche le italiane Rossella Ratto e Marta Tagliaferro, con loro anche la campionessa spagnola Sheyla Gutiérrez che ha vinto una tappa al Giro Rosa 2017 e le due statunitensi Krista Doebel-Hickok e Katie Keough (Antonneau).