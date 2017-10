Vuelta a Colombia Femenina: tappa a Diana Peñuela, maglia a Lilibeth Chacón

La 31enne colombiana Diana Peñuela, portacolori della Unitedhealthcare, ha vinto in volata la prima tappa in linea della Vuelta a Colombia Femenina, una frazione di 86.2 chilometri tra Zarzal e Roldanillo. La Peñuela, che nel corso della tappa si era lanciata anche in cerca di abbuoni ai traguardi volanti, si è imposta davanti alla venezuelana Lilibeth Chacón e alla colombiana Serika Guluma: proprio grazie al gioco degli abbuoni, questo trio occupa anche le prime tre posizioni della classifica generale.

La nuova leader è Lilibeth Chacón che comanda con 1″ di vantaggio su Diana Peñuela e 2″ su Serika Guluma, la vincitrice del prologo Ana Cristina Sanabria (Servetto) è invece scivolata indietro in quarta posizione ma a soli 3″ seguita dalla compagna di squadra Kseniia Dobrynina a 5″ dalla vetta. Oggi in programma c’è la seconda tappa, da Buga ad Ansermanuevo per un totale di 132.2 km con uno strappetto nel finale che potrebbe far cambiare ancora la classifica.