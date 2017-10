Altri movimenti per la Rally Cycling: ingaggiato Murphy e rinnovato Britton

Continua a prendere forma la Rally Cycling, formazione statunitense che nel 2018 farà il salto tra le Professional. Il quarto nuovo acquisto risponde al nome di Kyle Murphy, ventiseienne proveniente dalla Cylance Cycling, con cui si è prevalentemente disimpegnato nel calendario nazionale. Tuttavia, nelle poche gare UCI disputate, non ha affatto demeritato: sesto alla Joe Martin Stage Race, decimo al Tour of the Gila, sesto al campionato statunitense a cronometro, quindicesimo al Tour of Utah con due piazzamenti tra i migliori 10. In passato, per lui, un’esperienza in Europa come stagista nella Caja Rural-Seguros RGA.

Contemporaneamente, la compagine a stelle e strisce ha ufficializzato il rinnovo di colui che meglio si è comportato nel 2017, vale a dire Rob Britton. Il trentatreenne canadese ha vinto la cronometro e la generale al Tour of Utah, ottenendo poi un quarto posto alla Joe Martin Stage Race, un quinto posto al Tour of the Gila e l’ottavo al Tour of Alberta, raccogliendo inoltre una tappa al Tour de Beauce.