Volata e brividi in Costa Rica: c’è un cane sulla linea d’arrivo

Una volata di gruppo con un brivido incredibile ha caratterizzato ieri sera in finale della prima della Vuelta Nicoya-Coopeguanacaste, una breve gara a tappe in Costa Rica che non fa parte del calendario UCI ma che è uno degli appuntamenti di avvicinamento alla Vuelta a Costa Rica. Come riporta il sito CR Ciclismo, in località Nandayure si è presentato il gruppo compatto a giocarsi in successo allo sprint, ma il vincitore Carlos Brenes non ha avuto il tempo di esultare perché subito dopo la linea del traguardo si è trovato davanti un cane che stava attraversando la strada: fortunatamente la prontezza di riflessi del corridori costaricano, e del cane stesso che si è accorto del pericolo, ha evitato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze serie.