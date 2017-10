Team WNT, organico 2018 completato: dieci atlete sotto contratto

La formazione femminile britannica Team WNT Pro Cycling ha annunciato ieri di aver completato ufficialmente la rosa per la stagione 2018: complessivamente sono 10 le atlete sotto contratto di cui sette riconfermate e tre nuove. Il nome di maggior rilievo continuerà ad essere quello della forte passista britannica Hayley Simmonds, vincitrice di una tappa e terza in classifica generale del Thuringen Rundfahrt, ma resteranno in squadra anche le britanniche Natalie Grinczer, Hayley Jones ed Eileen Roe, l’irlandese Lydia Boylan, la lussemburghese Elise Maes e l’austriaca Anna Badegruber. In arrivo da altre squadre ci sono la britannica Melissa Lowther, l’olandese Aafke Soet e la giovane tedesca Lea-Lin Teutenberg.