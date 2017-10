Tour du Faso, l’ivoriano Sanogo esulta nella tappa inaugurale

1 Minuti per leggerlo

Ieri, in Burkina Faso, si è aperta l’edizione 2017 del Tour du Faso con la Koulbila-Tenkodogo di 139 km. In una giornata disputata sotto un sole battente ad una temperatura di 35° ad imporsi, in uno sprint, è stato Abou Sanogo. Il ventiduenne ivoriano ha così conquistato la prima gioia del suo 2017, lui che del ciclismo del paese africano è uno dei principali esponenti.

Alle sue spalle il padrone di casa Seydou Bamogo, mentre terzo è giunto l’eritreo Simon Musie, quarto l’esperto francese Médéric Clain e quinto l’olandese Jan Robert Mol. Domani è in programma la Garango-Zorgho di 95 km, che promette di rivoluzionare la graduatoria.