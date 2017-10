Tour of Hainan, la prima a Aberasturi. Secondo Mareczko, settimo Maronese

1 Minuti per leggerlo

L’apertura del Tour of Hainan 2017 parla spagnolo. Nella Wanning Xinglong di 88.3 km a esultare è stato Jon Aberasturi; il ventottenne spagnolo del Team UKYO ha colto l’ottava vittoria stagionale, dimostrando di essere prontissimo per il ritorno nel 2018 in Europa.

Alle spalle del basco si è piazzato Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia), mentre terzo è l’australiano Michael Freiberg (IsoWhey Sports SwissWellness). Seguono lo svizzero Dylan Page (Svizzera), il lettone Emils Liepins (Delko Marseille Provence KTM), l’estone Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM), l’azzurro Marco Maronese (Bardiani CSF), l’albanese Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia), il francese Mehdi Benhamouda (Team Novo Nordisk) e l’azzurro Marco Zanotti (Monkey Town).

Domani spazio alla frazione più lunga della corsa cinese, ossia la Wanning Xinglong-Haikou di 230.2 km.