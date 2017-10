Yonathan Monsalve vola in salita e fa sua la prima tappa della Vuelta a Venezuela

La 54esima edizione della Vuelta a Venezuela ha preso il via ieri con una tappa molto impegnativa da Valera e Timotes di 111.3 chilometri ma caratterizzata soprattutto da un finale tutto in salita. Come ci si poteva immaginare i distacchi sono stati subito importanti: il più forte è risultato essere Yonathan Monsalve, vecchia conoscenza degli appassionati italiani, che proprio in salita ha staccato tutti rifilando 26″ al veterano Manuel “El Gato” Medina, 35″ a Carlos Torres, 45″ a Manuel Briceño e 56″ ad Anderson Paredes, quinto e ultimo di coloro che hanno accusato meno di un minuto di ritardo.

Per via degli abbuoni la classifica generale presenta lievissime differenze rispetto all’ordine d’arrivo di tappa: Yonathan Monsalve si veste di giallo con 27″ su Manuel Medina, Carlos Torres è a 41″, Manuel Briceño a 55″ e Anderson Paredes a 1’06”.