ASO porta un criterium show anche a Shanghai: vince Chris Froome

ASO ed il Tour de France continuano ad espandere i propri orizzonti anche nei criterium di fine stagione: dopo quello organizzato in Giappone a Saitama (la quinta edizione è in programma il prossimo 4 novembre), gli organizzatori francese sono sbarcati anche in Cina dove questa mattina si è disputata la prima edizione dello Shanghai Criterium.

La partecipazione è stata di buon livello con un Alberto Contador molto combattivo e all’attacco fin dai primi giri. Nel finale sono stati ovviamente i protagonisti dell’ultimo Tour de France ad avvantaggiarsi: s’è formata infatti una fuga a quattro che, oltre a Contador, comprendeva anche Chris Froome, Warren Barguil e Rigoberto Urán. A conquistare la vittoria è stato quindi un Chris Froome in maglia gialla, sul podio assieme a lui sono arrivati Rigoberto Urán secondo e Warren Barguil terzo.