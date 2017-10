Volata vincente di Xavier Quevedo nella 2a tappa della Vuelta a Venezuela

Si è conclusa in volata la seconda tappa della Vuelta a Venezuela da Trujillo a Barquisimeto per un totale di 208.7 chilometri. La zampata vincente è stata quella del 26enne Xavier Quevedo al sesto successo di tappa in carriera in questa corsa: secondo si è piazzato Angel Pulgar, al terzo Leonel Quintero, al quarto Arthur García ed al quinto Luis Gomez; da notare che la corsa è stata neutralizzata per diversi minuti a causa di problemi con l’intenso traffico locale. La classifica generale è rimasta invariata: in testa c’è sempre Yonathan Monsalve con 27″ di vantaggio su Manuel Medina.